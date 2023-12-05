Мэддисон рассказал, как проходит его восстановление после травмы

Футболист «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон рассказал о ходе своего восстановления.

27-летний полузащитник был ключевым игроком «шпор» на старте сезона. В матче против «Челси», который прошёл в начале ноября, англичанин травмировал лодыжку. Точная дата возвращения Мэддисона в строй пока неизвестна.

«Восстановление проходит хорошо, но медленнее, чем хотелось бы. Конечно, это расстраивает, ведь я, как вы говорите, отлично начал сезон.

Все знают, как тяжело получать травмы. В «Тоттенхэме» проходить через это особенно трудно: в физиотерапевтическом кабинете есть большое окно с видом на тренировочное поле, и я каждый день вижу, как ребята готовятся к играм», – поведал в интервью Amazon Мэддисон.