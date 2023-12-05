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Мэддисон рассказал, как проходит его восстановление после травмы

05 Декабря 2023 • 01:55 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вест Хэм
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07.12 23:15

Футболист «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон рассказал о ходе своего восстановления.

27-летний полузащитник был ключевым игроком «шпор» на старте сезона. В матче против «Челси», который прошёл в начале ноября, англичанин травмировал лодыжку. Точная дата возвращения Мэддисона в строй пока неизвестна.

«Восстановление проходит хорошо, но медленнее, чем хотелось бы. Конечно, это расстраивает, ведь я, как вы говорите, отлично начал сезон.

Все знают, как тяжело получать травмы. В «Тоттенхэме» проходить через это особенно трудно: в физиотерапевтическом кабинете есть большое окно с видом на тренировочное поле, и я каждый день вижу, как ребята готовятся к играм», – поведал в интервью Amazon Мэддисон.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Джеймс Мэддисон

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