Сон – о матче с «Вест Хэмом»: «Неприемлемое поражение»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин ответил на вопросы журналистов после поражения от «Вест Хэма» (1:2).

Несмотря на быстрый гол Кристиана Ромеро, «шпоры» остались без набранных очков, в третий раз подряд проиграв на своём поле.

«Неважно, заслуживали мы большего или нет – мы проиграли, и сейчас важно только это. Думаю, поражение в такой игре – это неприемлемо. Мы, игроки, должны взять на себя ответственность.

Наши болельщики заслуживают большего. Когда вы рано открываете счёт, нужно действовать с ещё большей отдачей, а мы этого не сделали, за что поплатились.

Я знаю, это очень печально и разочаровывающе. Надеюсь, всё наладится как можно скорее», – цитирует BBC Сона.