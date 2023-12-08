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Сон – о матче с «Вест Хэмом»: «Неприемлемое поражение»

08 Декабря 2023 • 03:37 Комментировать
Тоттенхэм
1:2
Вест Хэм

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин ответил на вопросы журналистов после поражения от «Вест Хэма» (1:2).

Несмотря на быстрый гол Кристиана Ромеро, «шпоры» остались без набранных очков, в третий раз подряд проиграв на своём поле.

«Неважно, заслуживали мы большего или нет – мы проиграли, и сейчас важно только это. Думаю, поражение в такой игре – это неприемлемо. Мы, игроки, должны взять на себя ответственность. 

Наши болельщики заслуживают большего. Когда вы рано открываете счёт, нужно действовать с ещё большей отдачей, а мы этого не сделали, за что поплатились.

Я знаю, это очень печально и разочаровывающе. Надеюсь, всё наладится как можно скорее», – цитирует BBC Сона.

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