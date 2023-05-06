«Тоттенхэм» скромно переиграл «Кристал Пэлас» благодаря рекордному голу Кейна

В 35-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал «Кристал Пэлас». Игра получилась очень напряжённой, и ощутимого перевеса «шпоры» не имели. Если не брать во внимание запоротые из-за неточности моменты, то можно выделить удар Кристиана Ромеро в перекладину после подачи углового к ближней штанге. На 45-й минуте Гарри Кейн забил исторический гол после прицельного навеса от Педро Порро. Сон Хын-Мин вышел один на один с голкипером, но не смог пробить мимо него.
«Шпоры» вышли на шестое место, соперник - делит 11-е.
Протокол игры
|(1:0) Кейн Гарри45'
Форстер Фрейзер•Эмерсон Жуниор•Ромеро Кристиан•Ленгле Клеман 86'89' (Дайер Эрик (89') •Дэвис Бен• 83'Порро Педро•Скипп Оливер•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Хын-Мин Сон89' (Данджума Арно (89') •Ришарлисон79' (Кулушевски Деян (79') •Кейн Гарри
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл• 69'Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Дукуре Шейк•Олисе Майкл•Эзе Эберечи•Шлупп Джеффри 56'74' (Хьюз Уилл (74') •Заха Уилфрид•Айю Джордан 73'84' (Эдуар Одсонн (84')
06 мая. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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