«Тоттенхэм» скромно переиграл «Кристал Пэлас» благодаря рекордному голу Кейна

В 35-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал «Кристал Пэлас». Игра получилась очень напряжённой, и ощутимого перевеса «шпоры» не имели. Если не брать во внимание запоротые из-за неточности моменты, то можно выделить удар Кристиана Ромеро в перекладину после подачи углового к ближней штанге. На 45-й минуте Гарри Кейн забил исторический гол после прицельного навеса от Педро Порро. Сон Хын-Мин вышел один на один с голкипером, но не смог пробить мимо него.

«Шпоры» вышли на шестое место, соперник - делит 11-е.