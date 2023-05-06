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«Тоттенхэм» скромно переиграл «Кристал Пэлас» благодаря рекордному голу Кейна

06 Мая 2023 • 18:55 Комментировать
Тоттенхэм
1:0
Кристал Пэлас
окончен

В 35-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал «Кристал Пэлас». Игра получилась очень напряжённой, и ощутимого перевеса «шпоры» не имели. Если не брать во внимание запоротые из-за неточности моменты, то можно выделить удар Кристиана Ромеро в перекладину после подачи углового к ближней штанге. На 45-й минуте Гарри Кейн забил исторический гол после прицельного навеса от Педро Порро. Сон Хын-Мин вышел один на один с голкипером, но не смог пробить мимо него.

«Шпоры» вышли на шестое место, соперник - делит 11-е.

Протокол игры  
Тоттенхэм1:0Кристал Пэлас
(1:0) Кейн Гарри45'  
Форстер ФрейзерЭмерсон ЖуниорРомеро КристианЛенгле Клеман  86' 89' (Дайер Эрик ( 89') Дэвис Бен  83'Порро ПедроСкипп ОливерХёйбьерг Пьер-ЭмильХын-Мин Сон 89' (Данджума Арно ( 89') Ришарлисон 79' (Кулушевски Деян ( 79') Кейн Гарри
Запасные: Сарр Пап МатарПеришич ИванСанчес ДавинсонЛукас МоураОстин БрендонБиссума Ив
Джонстон СэмУорд Джоэл  69'Андерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикДукуре ШейкОлисе МайклЭзе ЭберечиШлупп Джеффри  56' 74' (Хьюз Уилл ( 74') Заха УилфридАйю Джордан  73' 84' (Эдуар Одсонн ( 84')
Запасные: Миливоевич ЛукаРидевальд ЖайроГуаита ВисентеСамби Локонга Альберт-МбойоКлайн НатаниэльРичардс КрисМатета Жан-Филипп
06 мая. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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