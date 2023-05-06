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«Тоттенхэм» включился в борьбу за Макаллистера

06 Мая 2023 • 11:32 Комментировать
Тоттенхэм
...
Кристал Пэлас
1 1.85 X 3.80 2 4.10
Через 4 ч. 33 мин.

«Тоттенхэм» включился в борьбу за полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера. Об этом сообщает 90 min football. Напомним, в данный момент в гонке лидирует «Ливерпуль», но шансы на трансфер также сохраняет «Манчестер Юнайтед».

Макаллистер ранее дал понять руководству «Брайтона», что покинет команду ближайшим летом. Причём чемпион мира хочет найти себе новый клуб уже в первый месяц трансферного окна, чтобы иметь время для подготовки к старту сезона.

Макаллистер в этом сезоне забил 9 голов и отдал одну результативную передачу в Английской премьер-лиге. 24-летний полузащитник проводит четвёртый сезон в стане «чаек».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брайтон трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер
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ТОТТЕНХЭМ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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