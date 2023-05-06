Кейн обошёл Руни по голам в АПЛ – больше только у одного футболиста

В субботу «Тоттенхэм» проводит дерби против «Кристал Пэлас». Под занавес первого тайма счёт открыл звёздный нападающий «шпор» Гарри Кейн.

Теперь на счету Кейна 209 голов в Премьер-лиге Англии. Он обошёл Уэйна Руни (208 голов) и теперь занимает второе место в рейтинге бомбардиров в истории АПЛ. На первом месте располагается Алан Ширер, который записал на свой счёт 260 голов.

Стоит сказать, что Английская премьер-лига была создана в 1992 году.

Следить за матчем между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.