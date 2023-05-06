Ходжсон: «Заслуживали хотя бы гол»

В тридцать пятом туре английского чемпионата «Кристал Пэлас» уступил в лондонском дерби «Тоттенхэму», «шпоры» забили один гол и победили с минимальным счетом. После игры своим мнением о прошедшем матче поделился наставник «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон.

- Большую часть матча я был вполне доволен игрой, считаю, что мы заслуживали как минимум один гол за наши усилия. Но мы получили гол перед раздевалкой за счет индивидуальных усилий капитана английской сборной, что я считаю очень несправедливым, - цитирует слова Ходжсона BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Кристал Пэлас» сыграет с «Борнмутом».