«Тоттенхэм» может подписать капитана «Саутгемптона»

Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус может пополнить состав «Тоттенхэма».

По сведениям Football-talk, лондонский клуб отправил скаутов на матч 34-го тура Английской премьер-лиги «Ньюкасл» - «Саутгемптон» (3:1) для отслеживания игры 28-летнего хавбека. Как сообщает источник, после неудачного текущего сезона в стане «шпор» планируется глобальная перестройка, и если «Саутгемптон» в этом году покинет АПЛ, то у «Тоттенхэма» будут отличные шансы на приобретение Уорда-Прауса.

В сезоне-2022/23 футболист провел 41 матч во всех турнирах, забил девять мячей и стал автором трех ассистов. Контракт полузащитника со «святыми» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость англичанина оценивается в 38 миллионов евро.