Руководство «Тоттенхэма» интересуется директором «Дженоа» и «Герты»

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает новую кандидатуру на пост спортивного директора команды.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «шпоры» интересуются немецким функционером Йоханнесом Спорсом. Сообщается, что он входит в большой список специалистов, которых рассматривает «Тоттенхэм». 40-летний Спорс является директором по международным связям пяти команд, а именно «Дженоа», «Герты», бельгийского «Стандарда», «Мельбурна Виктори» и «Васко да Гама».

За четыре тура до конца английского чемпионата «Тоттенхэм» находится на седьмом месте в турнирной таблице, одержав лишь одну победу в последних семи матчах. С 7 апреля пост спортивного директора «шпор» занимает Скотт Манн.