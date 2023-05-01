Клопп: «Мэйсон не понимает, почему Жоту не удалили? Райан должен беспокоиться о других вещах»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на слова временного наставника «Тоттенхэма» Райана Мэйсона, который считает несправедливым решение арбитра вчерашнего матча не удалить с поля Диогу Жоту. Напомним, именно португалец стал автором победного гола «Ливерпуля» на последних минутах. Это произошло сразу после того, как «Тоттенхэм» совершил камбэк и отыграл три мяча. Встреча завершилась победой «Ливерпуля» 4:3.

«Да, Диогу поднял свою ногу очень высоко, но при этом он не видел голову соперника. У Жоты не было никакого злого намерения. «Мэйсон не понимает, почему Жоту не удалили? Райан должен беспокоиться о других вещах», – сказал Клопп на пресс-конференции.