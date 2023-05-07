Кейн: «Это особое чувство»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил единственный гол в матче «Тоттенхэма» с «Кристал Пэлас», его клуб одержал победу, а сам Кейн превзошел по голам в АПЛ Уэйна Руни. Впереди теперь лишь одна фигура - Алан Ширер с 260-ю голами. Кейн прокомментировал свой успех.

- Приятно, что несмотря на непростой матч мы добились трех очков, а также не пропустили. Мы изменили нашу игровую модель без мяча и пока что это работает. Мы можем гордиться результатом, - цитирует слова Кейна BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Тоттенхэм» сыграет с прямым конкурентом - «Астон Виллой».