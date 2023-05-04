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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» может назначить Аморима, если не договорится с Нагельсманном

04 Мая 2023 • 18:34 Комментировать
Тоттенхэм
...
Кристал Пэлас
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06.05 17:00

«Тоттенхэм» следит за главным тренером «Спортинга» Рубеном Аморимом.

The Times утверждает, что «шпоры» установили первоначальный контакт с Аморимом, который является одним из самых высокооплачиваемых молодых тренеров Европы. Источник отмечает, что 38-летний тренер заинтересован в переходе после окончания текущего сезона.

При этом «Тоттенхэм» все еще видит Юлиана Нагельсманном главным кандидатом на пост наставника, а Аморим рассматривается как альтернативный вариант.

«Шпоры» занимают шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 54 очка за 34 тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Юлиан Нагельсманн
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