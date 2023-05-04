«Тоттенхэм» может назначить Аморима, если не договорится с Нагельсманном

«Тоттенхэм» следит за главным тренером «Спортинга» Рубеном Аморимом.

The Times утверждает, что «шпоры» установили первоначальный контакт с Аморимом, который является одним из самых высокооплачиваемых молодых тренеров Европы. Источник отмечает, что 38-летний тренер заинтересован в переходе после окончания текущего сезона.

При этом «Тоттенхэм» все еще видит Юлиана Нагельсманном главным кандидатом на пост наставника, а Аморим рассматривается как альтернативный вариант.

«Шпоры» занимают шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 54 очка за 34 тура.