Райан Мэйсон: «Останется ли Льорис в «Тоттенхэме»? Не могу говорить о следующем сезоне»

Временный тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон пока не уверен, что основной вратарь команды Уго Льорис останется в следующем сезоне. Напомним, контракт француза со «шпорами» истекает в концовке следующей кампании.

«Останется ли Льорис в «Тоттенхэме»? Не могу говорить о следующем сезоне. Сейчас у Уго большая роль в команде, он является её капитаном. В концовке этого сезона нам очень пригодятся лидерские качества Льориса», – сказал Мэйсон на пресс-конференции.

Льорис выступает за «Тоттенхэм» с лета 2012 года, но за 11 лет так и не выиграл с командой ни одного трофея. В этом сезоне Уго провёл 25 матчей в АПЛ, в 7 из которых сохранил свои ворота сухими.