Состоялся новый этап переговоров между «Тоттенхэмом» и Нагельсманном

Юлиан Нагельсманн продолжает вести переговоры с лондонским «Тоттенхэмом». Напомним, в марте тренер покинул пост главного тренера «Баварии».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, несколько дней назад состоялся очередной раунд переговоров между руководством «шпор» и немецким специалистом. Отмечается, что 35-летний Нагельсманн заинтересован в проекте «Тоттенхэма», но хочет получить дополнительные гарантии от клуба, поэтому пока не готов дать окончательного ответа.

«Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 54 очка за 34 тура.