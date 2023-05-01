Невилл: «Тоттенхэму» нельзя отпускать Кейна предстоящим летом»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Тоттенхэм» должен всеми силами удерживать нападающего Гарри Кейна.

Контракт 29-летнего игрока истекает в следующем году, и «Тоттенхэму», вероятно, придётся продать своего лидера в предстоящее трансферное окно, чтобы не допустить его ухода свободным агентом годом позднее.

«Возможно, «Тоттенхэму» лучше смириться с бесплатным уходом Кейна в следующем году, чтобы сохранить его на грядущий сезон. В команде будет новый тренер, который наверняка захочет построить игру вокруг Гарри, и в текущих условиях клубу просто нельзя продавать такого игрока», – цитирует Sky Sports Невилла.