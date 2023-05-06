«ПСЖ» раздумывает над трансфером Олисе

Нападающий «Кристал Пэлас» Майкл Олисе попал в шорт-лист «ПСЖ».

Как сообщает Daily Express, парижский клуб рассматривает возможность подписания 21-летнего вингера, который летом будет стоить около 40 миллионов евро. Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах Олисе заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне молодой француз принял участие в 36 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет девять результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Олисе в 27 млн евро.