Кейн вошёл в историю АПЛ

В субботу «Тоттенхэм» принимает «Кристал Пэлас» в календарном матче чемпионата Англии. Забив гол, нападающий «шпор» Гарри Кейн не только вышел на второе место в рейтинге бомбардиров Премьер-лиги за всю её историю. Кейн стал первым футболистом, которому покорилась планка в 100 голов в АПЛ как дома, так и на выезде. На этот факт обращает внимание LiveScore.

В домашних матчах АПЛ Кейн теперь забил ровно 100 голов. В гостевых же играх бомбардир «шпор» отличался 109 раз.

Следить за тем, как развиваются события в матче между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас», можно в текстовой трансляции.

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