Сона оскорбили на расовой почве

Болельщики «Кристал Пэлас» оскорбляли полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хынмина на расовой почве. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Инцидент произошел на 89-й минуте вчерашнего матча между командами. Когда капитан сборной Южной Кореи покидал поле на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», ему пришлось проходить мимо группы болельщиков «Пэлас», один из которых сделал этот жест.

Напомним, вчера команда из северного Лондона минимально обыграла «орлов» на своём поле. Единственный гол забил Гарри Кейн.