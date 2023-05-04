Тен Хаг хочет видеть Кейна в связке с Рэшфордом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет видеть в следующем сезоне атакующую связку с Маркусом Рэшфордом на левом фланге и с Гарри Кейном в центре нападения. По информации от The Telegraph, нидерландский специалист настаивает на трансфере форварда «Тоттенхэма», который в этом сезоне забил 25 голов в Английской премьер-лиге.

Напомним, летом у Кейна будет оставаться год по контракту с «Тоттенхэмом». Англичанин хочет остаться на родине и не намерен переезжать в другой чемпионат, несмотря на интерес со стороны мюнхенской «Баварии». «Манчестер Юнайтед» пока является главным претендентом на игрока.