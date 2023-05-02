«Тоттенхэм» пока не вёл переговоров с Нагельсманном

Юлиан Нагельсманн ещё не вступил в переговоры с руководством «Тоттенхэма».

Лондонский клуб ищет нового наставника на следующий сезон, а Нагельсманн остаётся без работы после увольнения из «Баварии», которое состоялось в конце марта. Согласно многочисленным слухам, немецкий специалист готов возглавить «шпор», однако конкретных переговоров между сторонами пока не было, докладывает инсайдер Флориан Плеттенберг. При этом отмечается, что «Тоттенхэму» действительно интересна кандидатура 35-летнего рулевого.

В настоящий момент должность временного главного тренера лондонцев занимает Райан Мэйсон.