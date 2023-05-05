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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Льорис пропустит остаток сезона

05 Мая 2023 • 18:17 Комментировать
Тоттенхэм
...
Кристал Пэлас
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Через 22 ч. 30 мин.

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис больше не сможет появиться на поле в этом сезоне.

Напомним, 36-летний вратарь из-за мышечной травмы не смог продолжить матч 32-го тура АПЛ с «Ньюкаслом», в котором «шпоры» потерпели разгромное поражение со счетом 1:6.

И.о. главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон на пресс-конференции заявил, что Льорис выбыл до конца текущего сезона, команда очень разочарована сложившейся ситуацией.

В этом сезоне Льорис принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых пропустил 45 голов и девять раз смог сохранить свои ворота «сухими». 

После 34 туров «Тоттенхэм» занимает седьмое место в чемпионате Англии, набрав 54 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уго Льорис Райан Мэйсон
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ТОТТЕНХЭМ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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