Льорис пропустит остаток сезона

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис больше не сможет появиться на поле в этом сезоне.

Напомним, 36-летний вратарь из-за мышечной травмы не смог продолжить матч 32-го тура АПЛ с «Ньюкаслом», в котором «шпоры» потерпели разгромное поражение со счетом 1:6.

И.о. главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон на пресс-конференции заявил, что Льорис выбыл до конца текущего сезона, команда очень разочарована сложившейся ситуацией.

В этом сезоне Льорис принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых пропустил 45 голов и девять раз смог сохранить свои ворота «сухими».

После 34 туров «Тоттенхэм» занимает седьмое место в чемпионате Англии, набрав 54 очка.