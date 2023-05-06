«Тоттенхэм» воодушевлён после переговоров с Нагельсманном

Руководство «Тоттенхэма» оптимистично настроено после переговоров с Юлианом Нагельсманном.

По сведениям The Times, «шпоры» довольны тем, что они могут убедить 35-летнего немецкого специалиста возглавить клуб. Нагельсманн является одним из самых предпочтительных вариантов для лондонского клуба. При этом сообщается, что сам тренер пока не готов дать решающий ответ «Тоттенхэму», ведь летом многие топ-клубы могут сменить тренеров, включал мадридский «Реал». Как отмечает источник, ранее Нагельсманн отказался от переговоров с «Челси».

«Тоттенхэм» набрал 54 очка в 34 турах и занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.