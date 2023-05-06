Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» воодушевлён после переговоров с Нагельсманном

06 Мая 2023 • 16:20 Комментировать
Тоттенхэм
0:0
Кристал Пэлас
1 1.90 X 3.30 2 4.40
1-й тайм

Руководство «Тоттенхэма» оптимистично настроено после переговоров с Юлианом Нагельсманном.  

По сведениям The Times, «шпоры» довольны тем, что они могут убедить 35-летнего немецкого специалиста возглавить клуб. Нагельсманн является одним из самых предпочтительных вариантов для лондонского клуба. При этом сообщается, что сам тренер пока не готов дать решающий ответ «Тоттенхэму», ведь летом многие топ-клубы могут сменить тренеров, включал мадридский «Реал». Как отмечает источник, ранее Нагельсманн отказался от переговоров с «Челси».

«Тоттенхэм» набрал 54 очка в 34 турах и занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ КРИСТАЛ ПЭЛАС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.05.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Видео
06.05.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Эвертон Эвертон
Видео
39 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лидс Лидс
2
0
1.18 8.00 14.00
Видео
39 мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0
0
1.64 4.20 5.20
Видео
39 мин
Борнмут Борнмут
Челси Челси
1
1
5.00 3.95 1.71
Видео
06.05.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Саутгемптон Саутгемптон
Видео
39 мин
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Астон Вилла Астон Вилла
1
0
2.50 3.35 2.95
Видео
06.05.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Лестер Лестер
Видео
06.05.23 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Арсенал Арсенал
Видео
06.05.23 в 19:30
Ливерпуль Ливерпуль
Брентфорд Брентфорд
1.44 5.20 6.60
Видео
07.05.23 в 18:30
Ньюкасл Ньюкасл
Арсенал Арсенал
2.90 3.50 2.43
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
17:19 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» уверены, что в ближайшее время подпишут Онана
16:46 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет подписать Жереми Фримпонга в «Манчестер Юнайтед»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Кристал Пэлас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Лидс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
16:20 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» воодушевлён после переговоров с Нагельсманном
16:18 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард включил Мудрика в основу: Состав «Челси» на матч с «Борнмутом»
16:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» объявил состав на матч с «Лидсом» 1
16:00 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх хочет сменить «Баварию» на клуб АПЛ
15:49 · Англия. Премьер-лига
Владелец клуба АПЛ обсуждал трансфер Неймара – журналист
15:34 · Англия. Премьер-лига
Мудрик выйдет в стартовом составе «Челси» на матч с «Борнмутом»
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» попрощается с четырьмя футболистами
14:59 · Англия. Премьер-лига
Грилиш «уколол» эксперта Сунесса
14:50 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн не готов к решающим переговорам с «Тоттенхэмом» - озвучена причина слухи
14:48 · Англия. Премьер-лига
Галлас: «Не думаю, что Маунт подойдёт «Ливерпулю»
Все новости
Рекомендуем