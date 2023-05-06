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Мэйсон: «Попробовали действовать на поле выше»

06 Мая 2023 • 23:32 Комментировать
Тоттенхэм
1:0
Кристал Пэлас
окончен

«Тоттенхэм» наконец вернулся на победный путь, в тридцать пятом туре английского чемпионата команда переиграла «Кристал Пэлас» с минимальным счетом. Временный тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон прокомментировал успех, он считает, что матч был сложным.

- Я очень счастлив, хотя игра была тяжелой, «Кристал Пэлас» сейчас на подъеме, а мы выиграли, мы не пропустили, это очень хорошо. В этой игре мы пробовали действовать на поле выше, и это изменило команду, хотя кому-то и казалось, что мы - та же команда, что и доселе, - цитирует слова Мэйсона BBC Sport.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Астон Виллой». 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Райан Мэйсон
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