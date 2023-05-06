Мэйсон: «Попробовали действовать на поле выше»

«Тоттенхэм» наконец вернулся на победный путь, в тридцать пятом туре английского чемпионата команда переиграла «Кристал Пэлас» с минимальным счетом. Временный тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон прокомментировал успех, он считает, что матч был сложным.

- Я очень счастлив, хотя игра была тяжелой, «Кристал Пэлас» сейчас на подъеме, а мы выиграли, мы не пропустили, это очень хорошо. В этой игре мы пробовали действовать на поле выше, и это изменило команду, хотя кому-то и казалось, что мы - та же команда, что и доселе, - цитирует слова Мэйсона BBC Sport.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Астон Виллой».