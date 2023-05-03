Зинченко: «Нам нужно верить в чемпионский титул до конца»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко продолжает верить в победу своей команды в Английской премьер-лиге. «Канониры» сейчас опережают «Манчестер Сити» на два очка в турнирной таблице, но у коллектива Хосепа Гвардиолы есть два матча в запасе.

«Никогда не знаешь, что произойдёт. Нам нужно верить и бороться за чемпионский титул до самого конца. Как я уже говорил, к сожалению, всё не в наших руках. Если ты не веришь в цель, нет смысла что-либо делать», – сказал Зинченко на послематчевом интервью.

Напомним, Зинченко прошлым летом перешёл в «Арсенал» как раз из «Манчестер Сити».