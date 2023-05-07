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Артета лестно высказался о «Ньюкасле»

07 Мая 2023 • 18:18 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Арсенал
Через -3 ч. 0 мин.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета лестно высказался о «Ньюкасле», с которым сегодня «канонирам» предстоит сыграть.

«Прошлогодний выездной матч? Это будет совсем другая игра, год назад на поле были другие футболисты, но, конечно же, нам нужно сыграть гораздо лучше. Мы не ждём лёгкого матча, «Ньюкасл» невероятно хорош на своем поле, они по делу находятся так высоко.

Мы постараемся навязать им свою игру», - приводит слова Артеты BBC.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 18:30 по московскому времени, «Арсенал» располагается на втором месте, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на четыре зачетных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
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НЬЮКАСЛ АРСЕНАЛ
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