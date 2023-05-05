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«Ньюкасл» положил глаз на двух игроков «РБ Лейпцига»

05 Мая 2023 • 11:47 Комментировать
Фрайбург
...
РБ Лейпциг
06.05 16:30

«Ньюкасл» рассматривает вариант с приобретением сразу двух футболистов «РБ Лейпцига». Речь идёт о вингере Доминике Собослаи и полузащитнике Амаду Айдара. По информации от Sky Deutschland, эти футболисты вполне могут перебраться на «Сент-Джеймс Парк» ближайшим летом.

Собослаи и Айдара ранее были интересны многим другим европейским топ-клубам. «Ньюкасл» в следующем сезоне с большой долей вероятности будет выступать в Лиге чемпионов. Айдара и Собослаи могут стать для клуба серьёзным усилением.

На счету 25-летнего Айдара в этом сезоне два гола и один ассист в Бундеслиге. Что касается 22-летнего Собослаи, венгер записал на свой актив четыре гола и восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл РБ Лейпциг Амаду Айдара Доминик Собослаи трансферы футбола - лето 2023
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ФРАЙБУРГ РБ ЛЕЙПЦИГ
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