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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и установил любопытный рекорд АПЛ

07 Мая 2023 • 21:32 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
Через -6 ч. -2 мин.

В матче тридцать пятого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Арсенал» добился гостевой победы над «Ньюкаслом», забив тому два безответных мяча - по одному в каждом из таймов. «Сороки» же отличиться не смогли, и, таким образом, победа «Арсенала» стала сухой.

Как оказалось, это был уже тридцатый сухой победный матч лондонского клуба против «Нюкасла» в рамках существующей с 1992 года АПЛ. Такого показателя нет ни в одной другой паре команд, когда-либо встречавшихся между собой в рамках высшей лиги английского футбола.

В следующем туре лондонский «Арсенал» примет дома «Брайтон». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Арсенал Лондон
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НЬЮКАСЛ АРСЕНАЛ
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