​«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и установил любопытный рекорд АПЛ

В матче тридцать пятого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Арсенал» добился гостевой победы над «Ньюкаслом», забив тому два безответных мяча - по одному в каждом из таймов. «Сороки» же отличиться не смогли, и, таким образом, победа «Арсенала» стала сухой.

Как оказалось, это был уже тридцатый сухой победный матч лондонского клуба против «Нюкасла» в рамках существующей с 1992 года АПЛ. Такого показателя нет ни в одной другой паре команд, когда-либо встречавшихся между собой в рамках высшей лиги английского футбола.

В следующем туре лондонский «Арсенал» примет дома «Брайтон».