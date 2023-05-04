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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» интересуется звездой «ПСЖ» под Лигу чемпионов слухи

04 Мая 2023 • 23:30 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
06.05 17:00

«Ньюкасл» может подписать звёздного нападающего «ПСЖ» Неймара. Слухом делится портал 90min.

По информации источника, бразилец рассматривается в качестве усиления для «сорок» под Лигу чемпионов. В неё клуб с севера Англии, вероятно, попадёт на будущий сезон, так как уже долгое время не покидает первую четвёрку команд АПЛ.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Неймару со стороны еще одного клуба АПЛ – «Манчестер Юнайтед».

Неймар близок к тому, чтобы покинуть парижан как никогда за последние годы. Недавно фанаты «ПСЖ» провели акцию протеста у дома бразильца.

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Ньюкасл Неймар
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