«Ньюкасл» может подписать звёздного нападающего «ПСЖ» Неймара. Слухом делится портал 90min.

По информации источника, бразилец рассматривается в качестве усиления для «сорок» под Лигу чемпионов. В неё клуб с севера Англии, вероятно, попадёт на будущий сезон, так как уже долгое время не покидает первую четвёрку команд АПЛ.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Неймару со стороны еще одного клуба АПЛ – «Манчестер Юнайтед».

Неймар близок к тому, чтобы покинуть парижан как никогда за последние годы. Недавно фанаты «ПСЖ» провели акцию протеста у дома бразильца.