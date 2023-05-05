«Арсенал» просматривает защитника загребского «Динамо»

Лондонский «Арсенал» интересуется центральным защитником загребского «Динамо» Йосипом Шутало. По информации от журналиста Саймона Коллингза, «канониры» несколько раз отправляли скаутов для наблюдения за футболистом сборной Хорватии.

23-летний Шутало успел отыграть за свою национальную команду один матч на прошедшем чемпионате мира в Катаре. На счету Йосипа также 7 поединков в этом розыгрыше Лиги чемпионов, где загребское «Динамо» однажды обыграло лондонский «Челси».

Шутало в этом сезоне забил два гола в чемпионате Хорватии. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрального защитника в размере 18 миллионов евро.