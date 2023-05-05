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«Арсенал» просматривает защитника загребского «Динамо»

05 Мая 2023 • 12:45 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
06.05 17:00

Лондонский «Арсенал» интересуется центральным защитником загребского «Динамо» Йосипом Шутало. По информации от журналиста Саймона Коллингза, «канониры» несколько раз отправляли скаутов для наблюдения за футболистом сборной Хорватии.

23-летний Шутало успел отыграть за свою национальную команду один матч на прошедшем чемпионате мира в Катаре. На счету Йосипа также 7 поединков в этом розыгрыше Лиги чемпионов, где загребское «Динамо» однажды обыграло лондонский «Челси».

Шутало в этом сезоне забил два гола в чемпионате Хорватии. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрального защитника в размере 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Динамо Загреб Йосип Шутало трансферы футбола - лето 2023
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НЬЮКАСЛ АРСЕНАЛ
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