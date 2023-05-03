«Арсенал» обозначил шесть трансферных целей на лето

Лондонский «Арсенал» рассчитывает серьёзно усилиться в летнее трансферное окно.

Главный тренер команды Микель Артета хотел бы видеть новых игроков в каждой из трёх линий, чтобы вновь побороться за чемпионство в предстоящем сезоне. По данным Daily Mail, в списке основных целей «канониров» сейчас значатся шесть игроков: Мусса Диаби из «Байера» и Уилфрид Заха из «Кристал Пэлас» (станет свободным агентом летом) могут усилить атаку, в среднюю линию лондонцы присмотрели Деклана Райса («Вест Хэм») и Ромео Лавию («Саутгемптон»), а в защиту может быть подписан Марк Гехи («Кристал Пэлас»).