«Ньюкасл» обозначил интерес к Ловро Майеру

Английский «Ньюкасл» обозначил свой интерес к полузащитнику «Ренна» Ловро Майеру. По информации от Foot Mercato, хорват является одним из вариантов для команды Эдди Хау на усиление центра поля.

Напомним, Майер находится в сфере интересов многих топ-клубов. Ранее бронзового призёра чемпионата мира в Катаре связывали с такими командами, как «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Атлетико». Источник сообщает ,что «Ренн» оценивает Ловро в сумму в районе 40 миллионов евро.

25-летний Майер в этом сезоне записал на свой актив гол и три результативные передачи в чемпионате Франции, где его «Ренн» сейчас располагается на шестом месте в турнирной таблице.