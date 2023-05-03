«Арсенал» смирился с уходом Нельсона, клуб ищет ему замену

Вингер «Арсенала» Рейсс Нельсон, судя по всему, скоро станет свободным агентом.

Действующий контракт 23-летнего футболиста истекает в июне. Клуб был готов продолжить сотрудничество, однако игрок отклонил предложение о новом контракте. По сведениям журналиста Сами Мокбеля, «Арсенал» смирился со скорым уходом Нельсона, поэтому уже начал поиски новых исполнителей, способных сыграть аналогичную роль в атаке.

Рейсс Нельсон нечасто появляется на поле в текущем сезоне – на его счету три забитых мяча и три голевые передачи в 15 матчах «канониров». Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 7 млн евро.