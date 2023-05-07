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Два клуба АПЛ следят за хавбеком «Арсенала»

07 Мая 2023 • 16:41 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Арсенал
Через -1 ч. -26 мин.

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эмил Смит-Роу может покинуть команду в летнее трансферное окно, о чём уже сообщалось ранее.

The Sun утверждает, что своей игрой 22-летний хавбек заинтересовал два клуба Английской премьер-лиги. По информации источника, предстоящим летом Смит-Роу может оказаться в «Вест Хэме» или «Астон Вилле».  

В текущем сезоне футболист принял участие лишь в 13 матчах с учетом всех турниров и отметился одной результативной передачей. Трудовой договор игрока с «Арсеналом» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 38 миллионов евро.

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Вест Хэм Арсенал Лондон Астон Вилла Эмил Смит-Роу трансферы футбола - лето 2023
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