Два клуба АПЛ следят за хавбеком «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эмил Смит-Роу может покинуть команду в летнее трансферное окно, о чём уже сообщалось ранее.

The Sun утверждает, что своей игрой 22-летний хавбек заинтересовал два клуба Английской премьер-лиги. По информации источника, предстоящим летом Смит-Роу может оказаться в «Вест Хэме» или «Астон Вилле».

В текущем сезоне футболист принял участие лишь в 13 матчах с учетом всех турниров и отметился одной результативной передачей. Трудовой договор игрока с «Арсеналом» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 38 миллионов евро.