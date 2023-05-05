Хау: «Думаю, Артета проделал невероятную работу»

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау оценил работу Микеля Артеты у руля лондонского «Арсенала». По его мнению, испанец проделал в столичном клубе потрясающую работу.

«Я думаю, что он проделал невероятную работу, если принять во внимание команду, которую он подобрал, и положение, в котором они были, и команду, которая у него сейчас, и то, как они играют. Вы должны восхищаться всем, что он сделал», - заявил Хау на предматчевой пресс-конференции, добавив, что очень уважает Артету.

Напомним, что «Ньюкасл» и «Арсенал» сойдутся друг с другом в рамках 35 тура АПЛ завтра, 6 мая. Первый очный матч в текущем сезоне между «сороками» и «пушкарями» завершился в нулевую ничью.

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