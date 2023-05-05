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Хау: «Думаю, Артета проделал невероятную работу»

05 Мая 2023 • 19:59 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
Через 20 ч. 47 мин.

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау оценил работу Микеля Артеты у руля лондонского «Арсенала». По его мнению, испанец проделал в столичном клубе потрясающую работу.

«Я думаю, что он проделал невероятную работу, если принять во внимание команду, которую он подобрал, и положение, в котором они были, и команду, которая у него сейчас, и то, как они играют. Вы должны восхищаться всем, что он сделал», - заявил Хау на предматчевой пресс-конференции, добавив, что очень уважает Артету.

Напомним, что «Ньюкасл» и «Арсенал» сойдутся друг с другом в рамках 35 тура АПЛ завтра, 6 мая. Первый очный матч в текущем сезоне между «сороками» и «пушкарями» завершился в нулевую ничью.

Эдди Хау – о борьбе «Ньюкасла» за топ-4: «Ещё ничего не кончено»

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Эдди Хау
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НЬЮКАСЛ АРСЕНАЛ
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