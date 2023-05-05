Хау восхищён игрой и трансферами «Арсенала»

Рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау в преддверии очной битвы в рамках АПЛ восхитился своим будущим соперником – лондонским «Арсеналом». Руководит столичной командой испанец Микель Артета.

«Я наслаждаюсь, смотря на игру «Арсенала». Они инвестировали свои средства в развитие и прогресс молодых игроков, добавили в состав тем летом немного опыта, игроков с опытом победы в лиге. Так, они сотворили очень умные подписания – эти действия на трансферном рынке смогли поднять их на иной уровень», - рассказал Хау на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, что идущий на третьем месте в АПЛ «Ньюкасл» примет «Арсенал» со второй позиции на «Сент-Джеймс Парке» уже в грядущее воскресенье.