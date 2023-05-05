«Фулхэм» заплатит «Арсеналу» 2,3 миллиона евро бонусов за трансфер Лено

Лондонский «Фулхэм» обязан заплатить «Арсеналу» бонусы в размере 2,3 миллионов евро за голкипера Бернда Лено. Это связано с тем, что «дачники» сохранили прописку в Английской премьер-лиге на следующий сезон. Новость в своих социальных сетях опубликовал журналист Низар Кинселла.

Напомним, 31-летний Лено перед стартом нынешнего сезона перебрался в «Фулхэм» за 3,6 миллионов евро. Бернд сам настоял на уходе, так как отказывался сидеть на скамейке запасных, исполняя роль сменщика Аарона Ремсдейла.

Лено в этом сезоне был основным вратарём «Фулхэма» и сумел помочь команде не только сохранить прописку в АПЛ, а и закрепиться на более высоких позициях. Сейчас «дачники» располагаются на десятом месте в чемпионате.