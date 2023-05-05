Сен-Максимен вернулся к тренировкам перед матчем с «Арсеналом»

Французский нападающий «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен будет готов помочь «сорокам» в грядущем матче против лондонского «Арсенала». Форвард практически восстановился после травмы и приступил к тренировкам, сообщает Сhroniclelive.

В середине апреля один из английских журналистов сообщал, что Сен-Максимен из-за травмы подколенного сухожилия выбыл до конца текущего сезона. Однако восстановление француза, как оказалось, прошло быстрее ожидаемых сроков.

Напомним, идущий на третьем месте в АПЛ «Ньюкасл» в рамках Премьер-лиги завтра примет дома команду со второго места – «Арсенал».