Бразильцы в этом сезоне АПЛ забили 82 гола, это рекорд в лиге для игроков из Бразилии

Игроки с бразильским гражданством в текущем сезоне Английской премьер-лиги оформили уже 82 гола, фактом делится Opta Sports. Между тем, сезон ещё не закончен – впереди четыре оставшихся тура.

Предыдущим рекордом по числу голов за сезон среди бразильцев был 81 забитый гол – это случилось в прошлом сезоне.

71 гол игроки из Бразилии оформили в сезоне-2019/20. 64 гола – в сезоне 2018/2019. 62 гола – в сезоне-2020/21.

Напомним, 82-й гол бразильцев в текущем сезоне АПЛ сегодня оформил форвард «Арсенала» Габриэл Жезус.