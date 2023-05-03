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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бразильцы в этом сезоне АПЛ забили 82 гола, это рекорд в лиге для игроков из Бразилии

03 Мая 2023 • 00:29 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
06.05 17:00

Игроки с бразильским гражданством в текущем сезоне Английской премьер-лиги оформили уже 82 гола, фактом делится Opta Sports. Между тем, сезон ещё не закончен – впереди четыре оставшихся тура.

Предыдущим рекордом по числу голов за сезон среди бразильцев был 81 забитый гол – это случилось в прошлом сезоне.

71 гол игроки из Бразилии оформили в сезоне-2019/20. 64 гола – в сезоне 2018/2019. 62 гола – в сезоне-2020/21.

Напомним, 82-й гол бразильцев в текущем сезоне АПЛ сегодня оформил форвард «Арсенала» Габриэл Жезус.

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Евро-Футбол.Ру,
Апл Габриэль Жезус
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