Дюмфрис заинтересовал ещё один клуб АПЛ

Правый защитник «Интера» Дензел Дюмфрис стал трансферной целью «Ньюкасла».

Ранее основными претендентами на 27-летнего игрока считались «Манчестер Юнайтед» и «Челси», однако оба клуба охладили интерес на фоне неубедительных выступлений латераля во второй половине текущего сезона. Согласно La Gazzetta dello Sport, с недавних пор в гонку за Дюмфрисом включился «Ньюкасл», уже изучающий возможность подписания игрока летом. «Интер» планирует расстаться с некоторыми футболистами в межсезонье, и нидерландец – один из главных кандидатов на продажу.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Дензела Дюмфриса в 28 млн евро.