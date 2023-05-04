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Дюмфрис заинтересовал ещё один клуб АПЛ

04 Мая 2023 • 00:49 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
06.05 17:00

Правый защитник «Интера» Дензел Дюмфрис стал трансферной целью «Ньюкасла».

Ранее основными претендентами на 27-летнего игрока считались «Манчестер Юнайтед» и «Челси», однако оба клуба охладили интерес на фоне неубедительных выступлений латераля во второй половине текущего сезона. Согласно La Gazzetta dello Sport, с недавних пор в гонку за Дюмфрисом включился «Ньюкасл», уже изучающий возможность подписания игрока летом. «Интер» планирует расстаться с некоторыми футболистами в межсезонье, и нидерландец – один из главных кандидатов на продажу.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Дензела Дюмфриса в 28 млн евро.

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Ньюкасл Интер Милан Дензел Дюмфрис трансферы футбола - лето 2023
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