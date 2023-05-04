Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, сколько «Арсенал» заработает на продаже Мари в «Монцу»

04 Мая 2023 • 14:13 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
06.05 17:00

Защитник «Арсенала» Пабло Мари, выступающий на правах аренды за «Монцу», перейдёт в итальянский клуб на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб заработает на продаже 29-летнего испанца 6 миллионов фунтов (примерно 6, 78 миллионов евро). При этом портал Transfermarkt оценивает Мари в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Монцу» 27 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Ранее Мари также выступал за «Удинезе», «Мальорку», «Жирону», «Фламенго» и «Химнастик».

После 33 туров итальянской Серии А «Монца» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Монца Пабло Мари
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.05.23 в 22:00
Брайтон Брайтон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.31 3.70 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Мая
15:03 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Рексхэма» отправили игроков за свой счёт в Лас-Вегас после выхода в Лигу Два
14:31 · Англия. Премьер-лига
Чех: «Очень грустно видеть «Челси» на двенадцатом месте в АПЛ»
14:24 · Англия. Премьер-лига
Филлипс хочет остаться в «Манчестер Сити»
14:18 · Англия. Премьер-лига
Тони Адамс также включён в Зал Славы АПЛ
14:13 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Арсенал» заработает на продаже Мари в «Монцу»
13:45 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Челси» скатился от победителя ЛЧ до команды, которая вряд ли победит «Борнмут»
13:37 · Англия. Премьер-лига
Холанн и де Брёйне - среди претендентов на звание игрока месяца АПЛ
13:30 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Барселоны» выбрал идеальный клуб для Месси
13:01 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Челси» позорно сыграл с «Арсеналом»
12:57 · Англия. Премьер-лига
Почеттино может изменить трансферные планы «Челси»
12:45 · Англия. Премьер-лига
Забитцер: «Коло-Муани сделал большой шаг вперёд в этом сезоне»
11:40 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Салах сказал, что хочет остаться штатным пенальтистом «Ливерпуля»
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» ещё не согласовал трансфер Милнера
10:05 · Англия. Премьер-лига
Забитцер назвал своего фаворита чемпионской гонки Бундеслиги
09:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Бавария» сразятся за португальского полузащитника
Все новости
Рекомендуем