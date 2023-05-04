Стало известно, сколько «Арсенал» заработает на продаже Мари в «Монцу»

Защитник «Арсенала» Пабло Мари, выступающий на правах аренды за «Монцу», перейдёт в итальянский клуб на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб заработает на продаже 29-летнего испанца 6 миллионов фунтов (примерно 6, 78 миллионов евро). При этом портал Transfermarkt оценивает Мари в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Монцу» 27 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Ранее Мари также выступал за «Удинезе», «Мальорку», «Жирону», «Фламенго» и «Химнастик».

После 33 туров итальянской Серии А «Монца» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков.