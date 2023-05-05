Основной защитник «Арсенала» Габриэль может сыграть против «Ньюкасла»

Основной игрок центра обороны лондонского «Арсенала» Габриэль дос Сантос может выйти на поле в завтрашнем выездном матче «канониров» против «Ньюкасла». Об этом сообщает Standard.

Состояние 24-летнего бразильского защитника будет оцениваться тренерским штабом «Арсенала» непосредственно перед игрой.

Напомним, что в матче «Арсенала» против «Челси» (3:1) бразилец получил небольшое повреждение, из-за которого уступил своё место на футбольном поле Робу Холдингу в конце второго тайма.

«Арсенал» по-прежнему сохраняет шансы на чемпионство в АПЛ.

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