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Основной защитник «Арсенала» Габриэль может сыграть против «Ньюкасла»

05 Мая 2023 • 20:10 Комментировать (2)
Ньюкасл
...
Арсенал
Через 19 ч. 12 мин.

Основной игрок центра обороны лондонского «Арсенала» Габриэль дос Сантос может выйти на поле в завтрашнем выездном матче «канониров» против «Ньюкасла». Об этом сообщает Standard.

Состояние 24-летнего бразильского защитника будет оцениваться тренерским штабом «Арсенала» непосредственно перед игрой.

Напомним, что в матче «Арсенала» против «Челси» (3:1) бразилец получил небольшое повреждение, из-за которого уступил своё место на футбольном поле Робу Холдингу в конце второго тайма.

«Арсенал» по-прежнему сохраняет шансы на чемпионство в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэль дос Сантос
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НЬЮКАСЛ АРСЕНАЛ
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Комментарии (1)
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Zed2891
05 Мая 2023 в 20:37
А где этот симулянт Салиба ?
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