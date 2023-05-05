Ритчи покинет «Ньюкасл» грядущим летом

Один из ветеранов текущего состава «Ньюкасла» Мэтт Ричти готовится к тому, чтобы покинуть состав «сорок» грядущим летом в статусе свободного агента. Об этом рапортует Football Insider.

Напомним, что 33-летний англичанин является игроком «Ньюкасла» с 2016 года. Правда, играет ветеран клуба нерегулярно – в текущем сезоне на его счету лишь 10 выходов на поле в форме его клуба, и это во всех официальных турнирах. Результативными действиями опытный игрок не отмечался.

Притом, по информации источника, Ритчи является одним из самых высокооплачиваемых игроков «сорок» - он зарабатывает 45 тыс. фунтов в неделю.