Дибала летом может оказаться в АПЛ

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала грядущим летом может перебраться в Английскую премьер-лигу. Как сообщает Calciomercato, в услугах аргентинца активный интерес проявляет «Ньюкасл», который летом будет готов побороться за трансфер.

Напомним, у Дибалы есть сумма отступных в контракте с «Ромой», которая составляет всего 12 миллионов евро. Ранее ходили слухи, что Пауло будет форсировать свой уход, если его команда не сможет финишировать в первой четвёрке в Серии А.

Дибала в этом сезоне отметился 11 голами и 6 результативными передачами в чемпионате Италии. Аргентинец перешёл в «Рому» прошлым летом из «Ювентуса» на правах свободного агента.