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Эдди Хау – о борьбе «Ньюкасла» за топ-4: «Ещё ничего не кончено»

05 Мая 2023 • 13:02 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
06.05 17:00

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау не думает, что его команда уже гарантировала себе финиш в топ-4. «Сороки» сейчас идут на третьем месте в Английской премьер-лиге, оторвавшись от пятой строчки на 6 очков за 5 туров до конца.

«Ещё ничего не кончено. Мы сражаемся против элитных команд, которые будут бороться до самого конца. Мы должны делать то же самое. В оставшихся пяти матчах мы должны выложиться на максимум, чтобы как можно лучше закончить сезон. Матч с «Арсеналом»? Я испытываю большое уважение к Микелю Артете, он проделал невероятную работу в своей команде», – заявил Хау на пресс-конференции.

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Ньюкасл Эдди Хау
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НЬЮКАСЛ АРСЕНАЛ
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