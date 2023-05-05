Эдди Хау – о борьбе «Ньюкасла» за топ-4: «Ещё ничего не кончено»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау не думает, что его команда уже гарантировала себе финиш в топ-4. «Сороки» сейчас идут на третьем месте в Английской премьер-лиге, оторвавшись от пятой строчки на 6 очков за 5 туров до конца.

«Ещё ничего не кончено. Мы сражаемся против элитных команд, которые будут бороться до самого конца. Мы должны делать то же самое. В оставшихся пяти матчах мы должны выложиться на максимум, чтобы как можно лучше закончить сезон. Матч с «Арсеналом»? Я испытываю большое уважение к Микелю Артете, он проделал невероятную работу в своей команде», – заявил Хау на пресс-конференции.