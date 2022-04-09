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Тухель обеспокоен положением Жоржиньо и Канте в «Челси»

09 Апреля 2022 • 00:56 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
4.05 3.75 1.87
Через 15 ч. 54 мин.

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением о контрактах двух лидеров полузащиты.

Соглашение Жоржиньо истекает следующим летом. То же самое касается и другого ключевого хавбека – Н’Голо Канте. Такое положение дел беспокоит рулевого «синих»: «Как тренер, вы хотите любым способом решить эту проблему. Посмотрите, что произошло с Кристенсеном и Рюдигером [контракт обоих заканчивается летом текущего года, и оба ведут переговоры с другими клубами]. Никто не хочет, чтобы подобное происходило с важными игроками команды.

Было бы неплохо, если бы мы могли этого избежать, но в настоящий момент это сложно», – цитирует немецкого тренера журналист Адам Ньюсон.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Жоржиньо Н'Голо Канте
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