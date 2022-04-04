Терри о Райсе в «Челси»: «Деклан любит «Челси»

Бывший защитник и капитан лондонского «Челси» Джон Терри прокомментировал слухи относительно перехода игрока «Вест Хэма» Деклана Райса в стан «пенсионеров».

«Надеюсь, у меня не будет неприятностей после того, как я скажу это. Деклан, очевидно, любит «Челси». Я думаю, что все об этом знают», – цитирует Терри в социальных сетях британский журналист Саймон Филлипс.

Напомним, что Деклан Райс является воспитанником академии лондонского «Челси». В своё время клуб посчитал, что футболист не соответствует нужным стандартам и принял решение отчислить юного игрока из академии. Сообщается, что на данный момент «Вест Хэм» оценивает англичанина в 100 миллионов евро.