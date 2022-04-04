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Терри о Райсе в «Челси»: «Деклан любит «Челси»

04 Апреля 2022 • 16:00 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
4.30 3.75 1.80
09.04 17:00
Бывший защитник и капитан лондонского «Челси» Джон Терри прокомментировал слухи относительно перехода игрока «Вест Хэма» Деклана Райса в стан «пенсионеров».
 
«Надеюсь, у меня не будет неприятностей после того, как я скажу это. Деклан, очевидно, любит «Челси». Я думаю, что все об этом знают», – цитирует Терри в социальных сетях британский журналист Саймон Филлипс.
 
Напомним, что Деклан Райс является воспитанником академии лондонского «Челси». В своё время клуб посчитал, что футболист не соответствует нужным стандартам и принял решение отчислить юного игрока из академии. Сообщается, что на данный момент «Вест Хэм» оценивает англичанина в 100 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джон Терри Вест Хэм Деклан Райс
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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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