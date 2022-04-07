Хазенхюттль о «Челси»: «Им всегда приходится против нас нелегко»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды против лондонского «Челси» в рамках АПЛ. Немец отметил, что «синим» всегда приходится нелегко в матчах против «святых».

«Матчи АПЛ против нас всегда важны для «Челси», потому что они знают – против нас никогда не бывает легко», – заявил Хазенхюттль на своей пресс-конференции перед игрой.

Напомним, что в предыдущих трёх матчах против «Саутгемптона» в рамках АПЛ «Челси» дважды сыграл вничью и лишь однажды вырвал победу. На данный момент у команды Тухеля 2 поражения подряд, в которых «синие» пропустили суммарно 7 голов.