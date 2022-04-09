«Челси» повторил клубный рекорд по количеству выездных побед кряду

В матче тридцать второго тура чемпионата Англии «Челси» уничтожил на выезде «Саутгемптон», забив шесть безответных мячей. Это была уже седьмая выездная победа «Челси» кряду в текущем сезоне, с учетом всех турниров, что стало для лондонского клуба повторением клубного рекорда.

Такие серии у «Челси» были дважды в истории - сперва в 1989-м году, а затем в 2019-м. Правда, чтобы выиграть восьмой выездной матч подряд и установить новый клубный рекорд, придется сильно постараться, ведь это будет игра на выезде против мадридского «Реала»...