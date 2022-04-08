Тухель об ошибке Менди: «Плохо, что это случилось в 1/4 финала против «Реала»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал ошибку своего голкипера Эдуара Менди в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Он никогда не был тем, кто не ошибался. Возможно где-то мы лучше ему помогали, а иногда ему больше везло. Конечно, он должен был закончить тот эпизод куда лучше, он знает это. Плохо, что это случилось в 1/4 финала ЛЧ против «Реала», – заявил немец на пресс конференции перед игрой с «Саутгемптоном».

Напомним, что в игре четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» Менди совершил ошибку и позволил Кариму Бензема забить третий гол своей команды.