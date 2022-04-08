Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель об ошибке Менди: «Плохо, что это случилось в 1/4 финала против «Реала»

08 Апреля 2022 • 16:59 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
3.95 3.70 1.90
Через 23 ч. 15 мин.
Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал ошибку своего голкипера Эдуара Менди в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
 
«Он никогда не был тем, кто не ошибался. Возможно где-то мы лучше ему помогали, а иногда ему больше везло. Конечно, он должен был закончить тот эпизод куда лучше, он знает это. Плохо, что это случилось в 1/4 финала ЛЧ против «Реала», – заявил немец на пресс конференции перед игрой с «Саутгемптоном».
 
Напомним, что в игре четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» Менди совершил ошибку и позволил Кариму Бензема забить третий гол своей команды.
 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Эдуар Менди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.04  22:00 Ньюкасл ... Вулверхэмптон 2.44 3.20 3.15
09.04  14:30 Эвертон ... Манчестер Юнайтед 4.40 3.95 1.78
09.04  17:00 Уотфорд ... Лидс 2.70 3.65 2.55
09.04  17:00 Арсенал ... Брайтон 1.60 4.20 5.60
09.04  17:00 Саутгемптон ... Челси 4.90 4.00 1.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
16:59 · Англия. Премьер-лига
Тухель об ошибке Менди: «Плохо, что это случилось в 1/4 финала против «Реала»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Лукаку может пропустить матч «Челси» против «Саутгемптона»
15:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» предложил Салаху новый контракт с зарплатой 480 тысяч евро в неделю
15:45 · Англия. Премьер-лига
Далот: «Мы хотим быть в Лиге чемпионов, поэтому надо поднажать»
15:43 · Англия. Премьер-лига
Уокер: «Меня могут убить за эти слова, но больше всего в этом сезоне я хочу выиграть АПЛ»
15:39 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Молодежь должна приносить пользу, а не просто выходить на поле»
15:28 · Англия. Премьер-лига
Уокер-Питерс: «Хотел бы добавить больше результативных действий себе в статистику»
15:19 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» хочет за Окампоса 80 миллионов евро
15:12 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Игрокам «Эвертона» просто нужно сплотиться»
15:07 · Англия. Премьер-лига
Клопп об игре с «Сити»: «Мы заставили друг друга считать очки – фантастика!»
14:59 · Англия. Премьер-лига
Мерсон считает, что «Вулверхэмптон» может вмешаться в борьбу за топ-4
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» и «Ньюкасл» интересуются голкипером «Трабзонспора»
14:44 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» оставит попытки подписать Аспиликуэту
14:22 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Ньюкасла» и «Астон Виллы» просмотрят защитника из «Фенербахче»
14:13 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: «У Ориги большой потенциал, но неизвестно как быстро он адаптируется»
Все новости
Рекомендуем