«Челси» поборется с «Реалом» и «ПСЖ» за полузащитника сборной Франции

Полузащитник «Монако» и сборной Франции Орельен Чуамени заинтересовал лондонский «Челси».

Главным претендентом на 22-летнего француза считался мадридский «Реал», обозначивший Чуамени как одну из главных трансферных целей на ближайшее будущее. Сам игрок, как утверждается, заинтересован в переговорах с мадридцами, но ещё может связать будущее с другим клубом.

По информации издания AS, в борьбу за Чуамени вступает «Челси». Также на игрока претендует «ПСЖ», но приоритетным вариантом парижан остаётся Поль Погба.

Сумма потенциального трансфера Орельена Чуамени оценивается в 60 млн евро.