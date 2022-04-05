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«Челси» поборется с «Реалом» и «ПСЖ» за полузащитника сборной Франции

05 Апреля 2022 • 22:14 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
4.30 3.75 1.80
09.04 17:00

Полузащитник «Монако» и сборной Франции Орельен Чуамени заинтересовал лондонский «Челси».

Главным претендентом на 22-летнего француза считался мадридский «Реал», обозначивший Чуамени как одну из главных трансферных целей на ближайшее будущее. Сам игрок, как утверждается, заинтересован в переговорах с мадридцами, но ещё может связать будущее с другим клубом.

По информации издания AS, в борьбу за Чуамени вступает «Челси». Также на игрока претендует «ПСЖ», но приоритетным вариантом парижан остаётся Поль Погба.

Сумма потенциального трансфера Орельена Чуамени оценивается в 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Челси ПСЖ Орельен Чуамени
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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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