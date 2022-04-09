«Челси» жёстко унизил «Саутгемптон», реабилитировавшись за поражение от «Реала»

Лондонский «Челси», который на этой неделе проиграл в первом матче Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» (1:3) реабилитировался перед своими поклонниками, разгромив «Саутгемптон» в 32-м туре АПЛ с унизительным счётом 6:0.

Судьба матча была решена ещё в первом тайме, когда в ворота «святых» влетело четыре безответных мяча. Всего же их оказалось шесть. По дублю оформили Мэйсон Маунт и Тимо Вернер, по одному мячу на свой лицевой счёт записали Маркос Алонсо и Кай Хаверц.

«Челси» сохранил третье место в турнирной таблице, у «пенсионеров» на счету 62 очка.

«Саутгемптон» находится на 13-м месте, имея 36 очков.