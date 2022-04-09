«Челси» жёстко унизил «Саутгемптон», реабилитировавшись за поражение от «Реала»

Лондонский «Челси», который на этой неделе проиграл в первом матче Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» (1:3) реабилитировался перед своими поклонниками, разгромив «Саутгемптон» в 32-м туре АПЛ с унизительным счётом 6:0.
Судьба матча была решена ещё в первом тайме, когда в ворота «святых» влетело четыре безответных мяча. Всего же их оказалось шесть. По дублю оформили Мэйсон Маунт и Тимо Вернер, по одному мячу на свой лицевой счёт записали Маркос Алонсо и Кай Хаверц.
«Челси» сохранил третье место в турнирной таблице, у «пенсионеров» на счету 62 очка.
«Саутгемптон» находится на 13-м месте, имея 36 очков.
Протокол игры
|Саутгемптон
|0:6
|Челси
|8'Алонсо Маркос (0:1)
|16'Маунт Мэйсон (0:2)
|21'Вернер Тимо (0:3)
|31'Хаверц Кай (0:4)
|49'Вернер Тимо (0:5)
|54'Маунт Мэйсон (0:6)
Форстер Фрейзер•Ливраменто Валентино 73' (Смоллбоун Уильям ( 73') •Беднарек Ян • 60'Салису Мохаммед•Уокер-Питерс Кайл•Армстронг Стюарт•Уорд-Праус Джеймс•Ромеу Ориоль 36' (Валери Ян ( 36') •Эльюнусси Мохамед•Армстронг Адам 46' (Диалло Ибраима ( 46') •Адамс Че
Менди Эдуар•Кристенсен Андреас•Силва Тьяго 63' (Джеймс Рис II ( 63') •Рюдигер Антонио•Лофтус-Чик Рубен•Канте Н'Голо•Ковачич Матео•Алонсо Маркос•Маунт Мэйсон 69' (Зиеш Хаким ( 69') •Вернер Тимо•Хаверц Кай 46' (Пулишич Кристиан ( 46')
09 апреля. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).